Droners - La course Magnétis

Suite à un malencontreux accident, Kami provoque la colère de Nemo. Oro prend la défense de son petit protégé. La dispute entre Oro et Nemo se transforme en défi à relever lors de la prochaine course qui opposera les Tikis aux Sirènes dans le cratère Magnétis. Ses ondes sont dangereuses et trop s’en rapprocher pourrait leur être fatal. Oro et Nemo sont bien embêtés de s’être lancé dans un tel défi mais n’oserait jamais l’avouer publiquement. Mais Kami de son côté est surtout très ennuyé d’avoir mis son copain Oro dans la panade. Il décide donc d’intervenir, quitte à se mettre en danger…