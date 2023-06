Droners - La course Nurato

Lors d’une cérémonie Zélote officielle, Corto fait une grosse boulette et abîme la relique aquae qu’Ifa était censé remettre à la Reine. Corto a du mal à réaliser l’importance de son acte et ne comprend pas que la communauté Zélote soit remonter contre elle à cause d’un simple « dessin ». Problème, les Tikis affrontent l’équipe Zélote lors de la prochaine course et sur leur terrain en plus, le circuit Tortuga en pleine ville. Et les habitants sont prêts à quelques coups bas pour empêcher Maroro de passer la ligne d’arrivée afin de donner une bonne leçon à Corto. Réalisant enfin sa bévue, Corto décide de sacrifier sa course pour prêcher au fond de la baie une nouvelle relique pour Ifa. Mais pour cela les Tikis devront affronter Nurato, un terrible tourbillon d’eau qui risque d’engloutir Maroro (et Oro !).