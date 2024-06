Droners - La course ou la Clef

Après avoir découvert le drone-clef qui permet à Scarlett d’ouvrir son coffre, les Blizzards Boss fomentent un plan avec Kasskran pour s’en emparer et piller le coffre. La prochaine course contre les Tikis leur offre un alibi parfait. Ils font semblant de participer grâce à une illusion de Cold alors que Pavel agit dans l’ombre. Mais c’était sans compter sur les Tikis et sur Hannah qui ne vont pas les laisser faire. Surtout qu’Hannah a découvert que sous le casque de Cold se cache en réalité son frère disparu, Adam. Elle est prête à tout pour l’empêcher de commettre l’irréparable mais devra convaincre Corto.