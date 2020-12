Droners - La course Piranicus

A l’occasion d’une fête à laquelle il est le seul à ne pas avoir été invité, Enki réalise qu’il lui faudrait devenir un peu plus « comme tout le monde ». Mais ses efforts pour s’intégrer le pousse à oublier la course qui les oppose à l’équipe des Sirènes. Or le reste des Tikis aurait bien besoin de ses connaissances pour échapper aux terribles Piranicus, des poissons peuplant le circuit des Milles Cascades.