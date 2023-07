Droners - La course relais

La prochaine course est une épreuve de relais dans laquelle les Tikis feront équipe avec les Tao Twins. Corto est ravie mais Monk beaucoup moins : il est jaloux de l’attention que son frère porte à la pilote des Tikis. Pour la première fois, Sun et Monk se disputent et le mecanix décide de quitter l’équipe. Les Tikis vont tout faire pour réconcilier les deux frères.