Droners - La course Royale

Scarlett annonce un grand classique du Rotor Punch, la course Royale où tous les concurrents en lice doivent s’affronter sur le circuit de la forêt-carapace. Tout le monde connait les règles sauf les Tikis qui débarquent dans le tournoi. D’abord très confiante, Corto perd de sa superbe et réalise alors que la course débute qu’elle aurait dû accepter de former une alliance avec une autre équipe pour augmenter leurs chances de réussite. Les Tikis se retrouvent notamment face à l’alliance « infernale » Manta/Hannah mais heureusement leur solidarité leur permettra de relever ce nouveau défi.