Droners - La course synchro

Lors de la prochaine course, les Tikis devront faire équipe avec les Mirages. Et encore pire : Corto devra voler en synchro avec Hannah sous peine de rater sa course. Malgré le coaching intensif de Mouse, les deux filles se montrent incapable de s’entendre. Pendant ce temps, Adam en profite pour fouiner chez les Tikis et en apprendre plus sur la technologie des Génies. Et si c’était l’occasion rêvée pour eux de kidnapper Oro ?