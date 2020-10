Droners - La course Totem

La course du jour opposera exceptionnellement trois équipes : les Tikis, les Sirènes et les Tao Twins qui devront récupérer un totem caché sur dans le circuit des Toiles. Persuadée que Sun et Corto vont s’allier contre elle, Mina décide de créer la zizanie entre les deux amoureux afin de perturber leur course et de remporter la mise.