Droners - La course Wotan

Corto prend la défense de Manta alors que ce dernier subit les moqueries de Pavel. Comprenant que les Tikis ne sont pas les premiers fans des Blizzard Boss, la Reine décide de les mettre en compétition lors de la prochaine course, sortant du jeu la Meute, le concurrent programmé pour cette course. Manta est furieux de voir sa némésis lui échapper mais décide de coacher Corto pour lui apprendre à piloter dans la tempête glaciale qui s’est abattu sur ce circuit polaire. Devant la difficulté des conditions climatiques, Corto accepte et à sa grande surprise commence à se rapprocher de Manta.