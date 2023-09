Droners - Le secret des Planctons

A force de se trouver au milieu de vestiges Aquae, Oro devient nostalgique de son passé et de sa vie oubliée. Il se sent loin de chez lui. Alors qu’ils affrontent les Planctons, Maroro se retrouve bloqué dans la glace. Mais une fois sur les lieux, les Tikis découvrent qu’Oro et Maroro ont disparu : enlevés par un le mystérieux fantôme qui hante la zone ? Scarlett leur interdit formellement de se rendre dans cette zone dont elle n’a pas le contrôle. Décidée à porter secours à son ami, Corto s’y rend accompagnée des Tikis et des Planctons. Le fantôme se révèle être Antaboga, Général Aquae en lutte avec Scarlett pour le contrôle du Titan. Il révèle aux Tikis le secret des Planctons et à Oro qu’il n’est pas le seul Aquae coincé loin de chez lui.