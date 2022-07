Duel au soleil

Séries & Fictions

Un commissaire, Ange Renucci, flic de 50 ans, Corse jusqu'au bout des ongles, coincé entre modernité et tradition, et parfois empêtré dans ses contradictions. C’est un excellent flic ayant un vrai sens de la Justice, mais aussi des méthodes très personnelles… C’est l'histoire de la rédemption de ce flic, qui pour la bonne cause, pense avoir franchi la ligne blanche. Et cela ne s'arrange pas quand on lui met dans les pattes un nouvel adjoint, venu du continent et empli des certitudes de la jeunesse sur son métier. Sébastien Le Tallec, jeune flic moderne, brillant et surdoué, toujours respectueux de la procédure. Mais il n'a pas su "rester à sa place" et on le "promeut" en Corse histoire de lui "faire le cuir" et de le remettre au pas.