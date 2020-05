Duo longue distance - Episode 2

Qui dit confinement, dit isolement. Pourtant les nouvelles technologies nous permettent aujourd’hui de nous réunir et de nous rapprocher pour échanger. Et si ce temps était aussi l’occasion idéale pour créer des collaborations inattendues ? Ce programme court inédit réunit à distance à chaque épisode des artistes d’univers différents pour former un seul et même duo. Un chanteur (interprète) et un artiste (musicien, chanteur ou même danseur) jouent en parallèle le couplet et le refrain d’une chanson. Le titre en question, choisi par les artistes, ne fait pas partie de leur répertoire (reprise) et porte un message positif, feel-good.