Episode 5 - Selah SUE et Moby

Et si la distance qui nous éloigne était l’occasion idéale pour créer des collaborations inattendues ? Dans chaque épisode, DUO LONGUE DISTANCE réunit 2 artistes d’univers différents pour former un seul et même duo, mais à distance. Chanteurs, musiciens, danseurs ou DJ collaborent ensemble pour offrir aux téléspectateurs un duo inédit et continuer à faire vivre la musique dans le contexte actuel.