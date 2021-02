Duos Mystères - Amel Bent et May chantent "Histoire éternelle"

Les deux artistes qui se retrouvent maintenant face à face, n’ont jamais chanté ensemble en public. Pourtant, elles se connaissent depuis toujours, liées par le sang. May est la première à entrer en scène. Son visage ne vous est peut être pas encore connu mais c’est la sœur d’une grande chanteuse française. C’est au dernier moment qu’Alessandra Sublet a lancé le défi à May de venir surprendre sa grande sœur. Ensemble, elles vont chanter “Histoire éternelle” tirée de leur dessin animé préféré “La Belle et la Bête”. Comment Amel Bent va-t-elle réagir en découvrant sa petite sœur sur la scène de “Duos Mystères” ?