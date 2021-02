Duos Mystères - Carla Bruni et Marine Delterme chantent "La déclaration d’amour"

Place au dernier duo mystère de cette incroyable soirée. Découvrez un visage que vous connaissez bien mais que vous ne vous attendez sûrement pas à voir, un micro à la main. Il s’agit de Marine Delterme, célèbre interprète d’Alice Nevers. Ce soir, elle s’apprête à chanter “La déclaration d’amour” de France Gall mais elle ne sait pas qui va l’accompagner. C’est une personne dont elle est très proche et qu’elle connaît depuis plus de trente ans. Elles ont même habité ensemble à New York ! Comment vont réagir Marine Delterme et Carla Bruni en se découvrant ?