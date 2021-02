Duos Mystères - Claudio Capéo et Salvatore Adamo chantent "L'italien"

Voici deux artistes masculins qui vont chanter ensemble pour la première fois et ils n’ont pas été associés par hasard. Ensemble, ils partagent une histoire commune et vont chanter “L’italien” de Serge Reggiani. Pour l’un comme pour l’autre, c’est une chanson qui a du sens. Comment vont réagir Claudio Capéro et Salvatore Adamo en se découvrant sur la scène de “Duos Mystères” ? La réponse en images...