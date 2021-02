Duos Mystères - Jane Birkin et Fanny Ardant chantent "La chanson de Prévert"

Jane Birkin est la prochaine artiste à avoir accepté de se laisser surprendre par la magie de “Duos Mystères”. En studio, elle répète la chanson de Serge Gainsbourg, “La chanson de Prévert”. Jane Birkin n’a aucune idée de l’artiste qui va l’accompagner sur scène et sa partenaire non plus. Les deux ont un point commun : elles ont toutes les deux chanté avec Gainsbourg. Avez-vous deviné qui se cache derrière l’artiste mystère ? Comment Jane Birkin réagira-t-elle en découvrant qu’il s’agit de Fanny Ardant ?