Duos Mystères - Josiane Balasko et Bénabar chantent "La mauvaise réputation"

Place maintenant au prochain duo. Bénabar est le premier artiste à se dévoiler sur scène. Il est arrivé plus tôt en répétitions et a découvert la chanson : “La mauvaise réputation” de Georges Brassens. Mais pas facile de préparer un duo lorsque l’on ne sait pas avec qui il sera partagé. En face de lui, une artiste française qu’on ne présente plus : Josiane Balasko. Tous les deux se sont rencontrés lors d’un dîner et se sont tout de suite adorés… Mais c’est la première fois qu’ils chantent ensemble sur une scène. Comment vont réagir Josiane Balasko et Bénabar en se découvrant ?