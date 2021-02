Duos mystères, le live du 26 février 2021

De retour à la Scène Musicale où de nombreux artistes se sont prêtés au jeu des "Duos Mystères" pour des moments exceptionnels. Ils reviennent pour cette deuxième partie de soirée afin de vous partager leur actualité musicale. La soirée continue en musique dans "Duos Mystères, le live"... Au programme : Patrick Fiori et Florent Pagny, Vitaa et Slimane, Grand Corps Malade et Quentin Mosimann, Amel Bent, Claudio Capéo, Camélia Jordana, Bilal Hassani, Pomme, Pascal Obispo, Carla Bruni, Daniel Lévi, Jane Birkin, Hélène Ségara, Salvatore Adamo, May.