Duos Mystères - Philippe Lellouche et Didier Barbelivien chantent "La rivière de notre enfance”

Plus tôt dans l’après-midi, Philippe Lellouche est arrivé à la Seine Musicale pour sa répétition. Il y a découvert le titre qu’il allait interpréter : “La rivière de notre enfance” de Garou et Michel Sardou. Le point commun des deux artistes du prochain duo mystère ? Ils sont tous les deux de grands amoureux des textes. L’artiste en face de lui a écrit pour les plus grands : Johnny Hallyday, Céline Dion, Patricia Kaas, Michel Sardou… Peu de gens le savent mais ils se retrouvent souvent pour chanter. Comment vont réagir Philippe Lellouche et Didier Barbelivien en se découvrant sur la scène de “Duos Mystères” ?