Duos Mystères - Rebecca Hampton et Chantal Goya chantent "Une chanson douce"

Ce duo risque de vous surprendre. Une fois de plus, vous allez découvrir des liens entre deux artistes que vous ne suspectiez même pas. La première à se dévoiler sur scène est l’actrice Rebecca Hampton. Elle s’apprête à chanter aux côtés de celle avec qui elle a débuté sa carrière, bien avant “Plus belle la vie”. Mais la surprise reste entière jusqu’au bout… Rebecca Hampton sait seulement qu’elle va chanter “Une chanson douce” et le stress est déjà au maximum. La personne qui sera face à elle, en revanche, est une chanteuse à la carrière légendaire. Comment vont réagir Rebecca Hampton et Chantal Goya en se découvrant ?