Duos Mystères - Vitaa et Laure Milan chantent "Tu es mon autre"

Le premier visage que vous découvrez sur la scène de “Duos Mystères” ne vous est peut-être pas familier. Il s’agit de Laure Milan, la meilleure amie d’une artiste que vous connaissez très bien. Il y a quelques heures, Laure ignorait encore qu’elle allait être sur ce plateau. C’est Alessandra Sublet qui l’a invité par surprise et c’est encore au dernier moment que Laure a découvert le titre qu’elle devait préparer. “Tu es mon autre” de Maurane et Lara Fabian. Une chanson qu’elle a souvent chanté avec sa meilleure amie puisque Laure est aussi chanteuse et compositrice. Alors, comment va réagir Vitaa en découvrant son duo mystère ?