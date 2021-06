Duos Mystères - Zaho et Eddy de Pretto chantent "Un coup de soleil”

Deux nouveaux artistes ont pris place sur scène pour partager un duo mystère. Zaho est la première artiste à se dévoiler. Celle à qui l’on doit le tube “C’est chelou” a collaboré avec les plus grands de Soprano à Céline Dion. C’est une chanteuse mais aussi une auteure et compositrice de talent. Elle ne le sait pas encore mais c’est avec Eddy de Pretto qu’elle va chanter “Le coup de soleil” de Richard Cocciante. Une merveilleuse surprise pour les deux artistes qui s’aiment beaucoup mais qui ne se sont jamais vu. Comment vont réagir Zaho et Eddy de Pretto en se découvrant sur la scène de “Duos Mystères” ?