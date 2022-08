Infos, Mag & Sport

Les héros d'Echo-logis ont déjà des solutions pour l'habitat de demain... Cette série s'attache à présenter des aventures architecturales et humaines audacieuses qui font la preuve que, quand on construit différemment, on consomme et on cohabite autrement. Au travers de ces expériences très concrètes d'habitation, ce sont de nouveaux modes de pensée et de vie qui émergent.