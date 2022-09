Echo-logis - S01 E02 - Les échos modèles

"Les héros d'Echo-logis ont déjà des solutionspour l'habitat de demain... Cette sérieen quinze épisodes s'attache à présenterdes aventures architecturales et humainesaudacieuses qui font la preuve que, quandon construit différemment, on consommeet on cohabite autrement. Au travers de cesexpériences très concrètes d'habitation, cesont de nouveaux modes de pensée et devie qui émergent."