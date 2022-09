Echo-logis - S02 E08 - Les échos recyclés

Le recyclage permet de gaspiller et de consommer moins, en remplissant au quotidien les poubelles vertes ou jaunes. D'autres le font en construisant leur maison. Comment bâtir des lieux fonctionnels, confortables et beaux avec des matériaux usagés ou, plus compliqué encore, des ressources qui n'étaient pas prévues pour la construction ? L'inspiration leur est venue en regardant les rebus amassés autour du lieu de leur future construction. Au Milia Mountain lodge, les propriétaires ont choisi d'utiliser les pierres et les poutres des maisons en ruine de la vallée crétoise qu'ils ont réinvestie.