Echo-logis - S02 E09 - Les échos insolites

Cette série part à la rencontre de personnes qui militent en faveur d'une architecture durable. Dans la banlieue de Vienne en Autriche, la Solar tube contient dans son nom la problématique de cette construction et sa réponse : un aspect tubulaire pour profiter au maximum de la chaleur et de la lumière du soleil. La construction écologique inspire de nouvelles formes architecturales. Cet objet non identifié posé dans la campagne belge est en fait un pur produit du terroir. Le comptoir forestier de l'architecte Philippe Samyn est la réponse poétique à une demande de l'administration wallone. A côté de leur nouveau restaurant perdu au milieu des champs de la campagne brionnaise, Marie Pierre et Michel Troisgros ont fait construire trois cabanes étonnantes les cadoles. Elles ont été dessinées par l'architecte Patrick Bouchain.