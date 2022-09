Charles III : nouveau roi d'Angleterre

Le prince Charles est le monarque britannique le plus âgé au moment d'accéder au trône. À 73 ans, le fils aîné d'Elizabeth II, est prêt depuis longtemps. L'apprentissage royal s'est peaufiné ces dernières années. Il était souvent chargé de représenter la reine à l'étranger. Dans l'ordre de succession, c'est l'enfant aîné du souverain qui devient roi. Après Charles, ce sera donc son fils aîné, William, puis son petit-fils, George. La princesse Charlotte, n'arrive qu'en quatrième position. Depuis l'année 2015, les règles ont changé : il n'y a plus de priorité pour les héritiers hommes par rapport aux femmes et il n'est plus interdit au futur souverain d'épouser une personne catholique. C'est au cœur de Londres, depuis le Palais de Saint James, que doit être officiellement proclamé le nouveau roi. La monnaie sera alors frappée à son effigie. Son effigie sera aussi imprimée sur les timbres et les paroles de l'hymne national seront désormais "God save the king". TF1 | Reportage B. Augey, L. Hauben, I. Marie