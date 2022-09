Charles : une vie pour devenir roi

En épousant Diana Spencer, Charles remplit son premier devoir de futur roi. Il a choisi une épouse qui satisfait les critères de la couronne. Quand il naît en 1948, Elizabeth n’est pas encore reine. Élevé par des gouvernantes, son père l’envoie dans un pensionnat autoritaire en Ecosse à 13 ans. Il sera le premier membre de la famille royale britannique à obtenir un diplôme universitaire. Il est licencié en Anthropologie, Archéologie, et Histoire. Comme son père, il rejoindra la Royal Navy, mais Charles n’a pas le pied marin. Ce sera finalement la Royal Air Force. Le 1er juillet 1969, à 20 ans, Charles est couronné prince de Galles, premier pas hautement symbolique vers le trône. À futur roi, future reine, les candidates sont nombreuses, mais Charles tombe amoureux de Camilla, roturière et donc, inéligible à l'époque au titre de future reine. Par devoir, Charles va rompre. On connaît la suite : un mariage de raison, deux enfants, William et Harry, et le décès de Diana. Quelques années plus tard, Charles, complice avec ses enfants, est enfin marié avec Camilla. Depuis quelques années, la reine Elizabeth avait commencé à le laisser avancer sur le devant de la scène. TF1 | Reportage F. Agnès