Edition spéciale du 10 septembre 2023

Edition spéciale «Solidarité Maroc», présentée en direct par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau. ​​​​​​​Celle-ci sera notamment consacrée aux actions et aux moyens pour se mobiliser et venir en aide au Maroc, touché par un puissant séisme dans la nuit de vendredi à samedi.