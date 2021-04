Edition spéciale du 22 avril 2021

À 18 heures, vous pourrez suivre en direct la conférence de presse du Premier ministre, entouré de ses ministres, en particulier Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education Nationale, de la jeunesse et des sports.Jean Castex fera notamment le point sur la vaccination des Français et sur la réouverture des établissements scolaires. Le Premier ministre détaillera les nouvelles mesures décidées.