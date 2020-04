Edition spéciale du 28 avril 2020 - 14h00

En raison de l'actualité, TF1 modifie sa programmation et propose demain, mardi 28 avril, une Edition Spéciale " Déclaration d'Edouard Philippe face à l'Assemblée Nationale" présentée par Gilles Bouleau à partir de 14 heures.Gilles Bouleau sera accompagné sur le plateau par Adrien Gindre, chef du service politique, mais aussi par des éditorialistes et spécialistes comme François Lenglet, Gérald Kierzek. Tour d'horizon sur les attentes des Français et des différents acteurs de terrain. A 15 heures, les téléspectateurs pourront suivre la retransmission du discours du Premier ministre Edouard Philippe en direct de l'Assemblée Nationale, au cours duquel sera dévoilée la stratégie nationale du plan de déconfinement à partir du 11 mai, son calendrier et les différentes mesures. S'en suivront l'analyse et le décryptage de l'ensemble des annonces faites par le Premier ministre, avec de nombreuses réactions d'invités en duplex, personnalités politiques et membres de la société civile.