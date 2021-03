Edition spéciale du 4 mars 2021

En raison de l'actualité, TF1 modifie sa programmation et propose ce jeudi 4 mars une édition spéciale "Conférence de presse du Premier ministre Jean Castex" présentée en direct par Gilles Bouleau à partir de 17h30. Une édition spéciale destinée à répondre aux questions et aux attentes des Français, sur la situation sanitaire à laquelle est confronté notre pays, sur d'éventuels nouveaux confinements locaux et sur la campagne de vaccination. En plateau aux côtés de Gilles Bouleau, Adrien Gindre, chef du service politique TF1/LCI, Alison Tassin, journaliste politique TF1, Sophie Péters, psychanalyste et Enrique Casalino, infectiologue et chef du service des urgences de l'hôpital Bichat à Paris. Des envoyés spéciaux de la Rédaction et les correspondants en région interviendront partout en France. Ils iront à la rencontre des Français pour recueillir leurs réactions et connaître leurs attentes. Des maires seront également en duplex dans plusieurs régions de France. A 18 heures, vous pourrez suivre en direct la conférence de presse du Premier ministre, entouré de ses ministres. Jean Castex fera le point sur l'évolution du virus et les nouvelles mesures envisagées.