Edition spéciale du 7 mai 2020

En raison de l'actualité, TF1 modifie sa programmation et propose ce jeudi 7 mai, une Edition Spéciale " Conférence de presse du Premier ministre Edouard PHILIPPE" présentée par Gilles Bouleau à partir de 15h30. Adrien GINDRE, chef du service politique, Roselyne BACHELOT, ancienne ministre de la Santé, et le médécin généraliste Xavier POTHET seront présents en plateau.A 16h, vous pourrez suivre la conférence de presse du Premier ministre, depuis l'hôtel de Matignon. Edouard PHILIPPE présentera les mesures de sécurité sanitaire adoptées pour le déconfinement prévu le 11 mai prochain.S'en suivront l'analyse et le décryptage de l'ensemble des annonces faites par le Premier ministre, avec de nombreuses réactions d'invités en duplex, personnalités politiques et membres de la société civile.