Élections européennes : les principaux enjeux

Pour le Rassemblement national, l'enjeu, c'est de mettre à distance largement le camp présidentiel. Toute sa campagne, Jordan Bardella l'a tournée autour du fait d'en faire un référendum anti-Macron, de sanctionner le pouvoir en place, une nationalisation du scrutin européen. Pour lui, comme pour Marine Le Pen, qui prépare très clairement la suite, l'objectif est clair, la démonstration de force, l'élargissement de l'assise électorale en vue de la prochaine présidentielle. Pour la majorité présidentielle, l'enjeu au soir de ce dimanche 9 juin, c'est d'essayer d'enrayer la progression du Rassemblement national qui a déjà remporté les deux précédentes élections européennes. Plus que le score de la liste de Valérie Hayer, c'est l'écart avec son principal adversaire qui va être scruté de près. En 2019, le parti présidentiel avait réussi à talonner de près Jordan Bardella dans les urnes. Mais un écart plus important au soir de ce dimanche 9 juin pourrait avoir des conséquences sur la suite du quinquennat, d'autant qu'Emmanuel Macron et Gabriel Attal se sont particulièrement investis dans la campagne, dans la dernière ligne droite. L'enjeu pour Raphaël Glucksmann, c'est, bien sûr, de venir troubler le duel Rassemblement national - Renaissance. Mais le score de la tête de liste Parti socialiste-Place publique sera aussi particulièrement scruté à gauche. Est-ce qu'il va parvenir à s'imposer devant les Écologistes, La France insoumise, les anciens partenaires de la Nupes ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | A. Tassin, M. Desmoulins, M. Guénégan