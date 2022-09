Elisabeth II : un état de santé préoccupant

Ce 12 octobre 2021, les Britanniques avaient vu leur reine descendre de voiture de manière plutôt assurée, mais quelques secondes plus tard, ils découvraient qu'elle avait désormais besoin d'une canne pour marcher. À 95 ans, ce n'est pas forcément surprenant. Mais à partir de ce moment, les sujets de Sa Majesté sont inquiets. Quelques jours plus tard, les tabloïds révèlent qu'Elisabeth II vient de passer 24 heures à l'hôpital. Avec ce message, elle lance bien la COP 26 sur le climat, mais elle ne fera pas le déplacement à Glasgow, pas plus qu'elle ne participera à la cérémonie en souvenir de la Première Guerre mondiale. Pendant cinq mois, entre une contamination au Covid et des états de fatigue répétés, la reine apparaît bien sur les écrans, mais elle ne fait aucune sortie publique. Les explications de Buckingham Palace ne rassurent pas : mal de dos, repos imposé, des communiqués laconiques qui entretiennent les rumeurs galopantes sur son réel état de santé. Le 29 mars 2022, Elisabeth II sort enfin de sa retraite pour un hommage à son défunt mari le prince Philip. Mais en mai, un fait rarissime s'est produit : elle ne prononce pas le discours au Parlement, assuré par son fils le prince Charles. Depuis un an, les sujets britanniques avaient donc eu de nombreuses occasions de spéculer sur la santé d'Elisabeth II. Et même si elle était apparue en bonne forme lors des célébrations de ses 70 ans de règne, ils avaient commencé à apprivoiser cette idée sans doute pas incongrue à 96 ans que leur Queen n'était pas éternelle. TF1 | Reportage F. Agnès