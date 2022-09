Elizabeth II : Philip, le prince de sa vie

Dans la chapelle Saint-Georges est immortalisé le deuil d'une femme. Nous sommes en avril 2021, la reine Elizabeth, parée de noir pour cette seule occasion, vient dire adieu à son époux, le prince Philip. 73 ans passés à ses côtés, un engagement qui, au début, fait jaser la royauté. Fortune modeste, famille instable, Philip Mountbatten n'était pas jugé assez bien pour la princesse Elizabeth. Très jeune, elle sait imposer son choix. Comme le rappelle Jean de Cars, journaliste et écrivain, auteur du livre "Elizabeth II, la Reine" (Editions Perrin). Les fiançailles sont annoncées à la majorité le 10 juillet 1947. Elizabeth et Philip qui devient alors duc d'Édimbourg, se marient quatre mois plus tard. Cet événement était suivi à la radio par 200 millions de personnes. Deux enfants naissent de leur union : Charles et Anne. Puis, très vite, leur vie de jeunes parents bascule. En 1952, après cinq ans de mariage alors qu'ils sont en voyage en Afrique, le roi George VI décède brutalement. Sous les ordres du palais, le poids du protocole bouscule l'équilibre du couple. Le prince consort Philip doit abandonner sa carrière militaire pour vivre dans l'ombre de son épouse. Et s'il ironise bien des années plus tard, il met du temps à se faire à l'idée. Des rumeurs d'infidélité, quelques dérapages relevés par la presse, circulent à son sujet, mais ces sujets ne sont jamais abordés par la reine en public. Mais malgré ces accros, l'histoire retiendra la longévité de ce couple hors du commun. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C.Colin