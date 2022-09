Elizabeth II : une reine si secrète

C’est la seule fois au cours de son règne où l’on verra la reine Elizabeth ne pas réussir à maîtriser son émotion. Ce jour de décembre 1997, elle descend du Britannia pour la dernière fois, ce bateau qui l’a transporté lors de 968 voyages officiels est désarmé et transformé en musée. Elle ne laissera cette tristesse se manifester que quelques minutes avant de plaisanter avec son fils Charles. Une reine ne doit pas montrer ses sentiments. Il faut faire un saut dans le temps pour trouver les rares images d’Elizabeth Windsor exprimant sa personnalité. Une jeune fille pleine d’affection pour son père, le roi, un modèle qu’elle ne cessera de suivre. Une enfant très protectrice avec sa petite sœur Margaret. Une adolescente, enfin, qui n’a pas toujours été si réservée, comme dans ces images des années 1947 où elle s’amuse avec des matelots. À cette époque, Elizabeth a déjà rencontré celui qui partagera plus de 70 ans de sa vie. Philip n’était pas le choix de sa famille mais son choix à elle. Un mariage d’amour et pas une union arrangée comme on voit souvent dans les monarchies. Ce choix du cœur est la fondation de sa vie de souveraine, le secret de sa résilience en tant que monarque. Car Elizabeth, devenue reine à 26 ans, va désormais toujours faire passer la couronne avant elle et tous les siens. TF1 | Reportage J. Corbillon