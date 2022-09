Elizabeth II : une reine très moderne

Qui a dit qu'une reine ne voyageait qu'en carrosse ? Ce jour-là, il n'y avait rien d'officiel sur l'agenda de la reine Elizabeth II. La voici donc, prenant son billet de métro pour une inauguration un peu particulière : une ligne de métro à son nom. En plus de cette ligne, la reine a également un paquebot qui porte son nom. "Être là où on ne l'attend pas ", c'est la marque de fabrique d'Elizabeth II. Comme cette séquence vidéo, tournée à l'occasion des Jeux olympiques à Londres. On y voit deux icônes britanniques : James Bond et la reine. C’était pour une mise en scène, un clin d'œil, qui a surpris le monde entier. Loin des codes dus à son rang, la reine Elizabeth II est souvent sortie du chemin tout tracé pour elle. Par exemple, elle a toujours aimé conduire. Une autre liberté aussi : elle peut anoblir qui bon lui semble, comme Sean Connery et à chaque fois ses choix étaient le reflet des tendances de l'époque. C'est une reine dans son temps, qui est aussi présente sur les réseaux sociaux. TF1 | Reportage J. Beaumont, G. Lecointe