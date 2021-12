Emmanuel Macron où va la France

A 116 jours du premier tour de l’élection présidentielle 2022, le Président de la République Emmanuel Macron accordera mercredi 15 décembre un entretien exceptionnel à Audrey Crespo-Mara, de TF1 et Darius Rochebin, de LCI. Alors que la cinquième vague du Covid prend une grande ampleur en France à quelques jours des fêtes de fin d’année, il répondra aux questions que se posent les F rançais.Lors de ce moment de vérité, le Président sera interrogé sur la manière dont il a vécu son quinquennat, les moments forts, les réussites comme les échecs. Il abordera également sa vision de l’avenir. Évènement exceptionnel sur TF1, Emmanuel Macron se livrera à un exercice inédit pour un Président de la Vème République et répondra sans détour à toutes les questions d’Audrey Crespo-Mara et de Darius Rochebin.