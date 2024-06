Européennes 2024 : des centaines de partisans au QG du RN

Le Rassemblement national a réuni ses soutiens au parc floral de Paris. Plusieurs centaines de militants à qui le parti a distribué des drapeaux français et qui commencent à s'amasser. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont déjeuné ensemble ce midi, pour s'accorder et ont transmis tout l'heure leurs consignes aux partisans qui vont aller sur les plateaux. TF1 | Duplex Alison Tassin