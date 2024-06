Européennes 2024 : les électeurs de la dernière minute sont-ils nombreux ?

Les électeurs de la dernière minute sont nombreux. Il y a quand même un petit peu de monde dans un bureau du 13e arrondissement de Paris. Il y en a qui venaient sur les toutes dernières minutes, à partir de 19 heures, même avec les valises à la main, qui rentraient de week-end, pour être certains de ne pas manquer cette fin de scrutin. Le président du bureau de vote a confié à notre équipe ses chiffres. Par rapport à l'élection de 2019, 1 625 inscrits et 904 votants, on en est déjà à plus de 50 électeurs de plus sur ce scrutin et le chiffre date d'il y a une dizaine de minutes. Donc, il va encore évoluer. La participation dans ce bureau du 13e est légèrement à la hausse. Il reste encore quatre minutes à voter. Ensuite, ce sont les personnes chargées du dépouillement qui prendront le relais. Elles auront du travail puisque l'urne est déjà, au trois-quarts, remplie. TF1 | D. de Araujo