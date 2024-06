Européennes : quels enjeux pour LFI et Les Républicains ?

Les jeunes, sur lesquels comptait beaucoup La France Insoumise, se sont-ils déplacés aux urnes ce dimanche ? La question est dans toutes les têtes au QG de Manon Aubry. L'objectif est simple, faire mieux, et si possible faire bien mieux que les 6,3% d'il y a cinq ans et surtout ne pas être trop distancée par une autre liste à gauche. Au-delà de l'enjeu européen, c'est aussi le leadership de la prochaine élection présidentielle qui se joue déjà en partie ce soir. Du côté des Républicains, François-Xavier Bellamy a pour objectif de faire mieux que son score "décevant" de 8,5% en 2019. Mais ce soir, la question qui se pose, c'est aussi celle de la survie du parti. LR est en pleine convalescence, tout le monde a en tête le score historiquement bas de Valérie Pécresse à la présidentielle, qui était de 4,8%. François-Xavier Bellamy va devoir faire mieux ce soir, s'il veut éviter que la droite française disparaisse du Parlement européen. TF1 | Duplex L. Zajdela et N. Gandillot