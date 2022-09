Funérailles de la Reine Elizabeth II - n°1

Lundi 19 septembre, TF1 et LCI feront antenne commune pour proposer une grande émission spéciale en direct à partir de 6 heures du matin : « l'Adieu », pour vivre les funérailles de la reine Elizabeth II, en direct de Londres.Émission spéciale proposée par la Direction de l'Information du Groupe TF1En direct de Londres dès 6 heures du matin avec Stefan Etcheverry, Adrien Gindre et Margot Haddad Puis à partir de 8h00 avec Anne-Claire Coudray et Gilles BouleauEt Adrien Gindre en direct de LondresAvec tous nos envoyés spéciaux parmi lesquels Marie-Aline Meliyi, Christophe Beaugrand, François-Xavier Ménage, Alison Tassin, Mathilde Guénegan, Anne Seften, Solenn Riou, Emilie Broussouloux, Antoine Bourdarias, Matthieu Karmann, Narjisse HadjiRéalisation par Eric Freslon et Luc Deghilage