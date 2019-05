Hommage à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello - La cérémonie complète

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Forces Spéciales françaises ont libéré quatre otages dont deux français, au nord du Burkina Faso.Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, membres du prestigieux commando Hubert de la marine nationale, ont été tués durant l'opération.Emmanuel MACRON, le Président de la République, rendra un hommage national aux Invalides à Paris, ce mardi 14 mai à 11h.TF1 et LCI retransmettront, en direct, la cérémonie.Jean-Pierre PERNAUT présentera cette édition spéciale sur TF1 et Audrey CRESPO MARA l'animera sur LCI.