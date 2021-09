Hommage à Jean-Paul Belmondo du 9 septembre 2021

En raison de l’actualité, TF1 a décidé de modifier sa programmation du jeudi 9 septembre après-midi à l’occasion de l'Hommage National qui sera rendu à Jean-Paul Belmondo. Une cérémonie qui sera célébrée dans la cour des Invalides, en présence du président de la République Emmanuel Macron, des membres du Gouvernement, de la famille de l'acteur et de nombreuses personnalités du spectacle et du sport. L'Information du groupe TF1 se mobilise pour proposer une Émission spéciale à partir de 16h05 présentée par Gilles Bouleau.En plateau, Gilles Bouleau sera entouré de plusieurs invités, des spécialistes de la Rédaction et retrouvera également les envoyés spéciaux en direct des Invalides pour faire vivre cette cérémonie aux téléspectateurs.Cette émission sera retransmise simultanément sur TF1 et LCI.