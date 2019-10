Hommage national à Jacques Chirac

Emission Spéciale en direct " JACQUES CHIRAC, L'HOMMAGE " Présentée par Jean-Pierre Pernaut En raison de l'actualité, TF1 a décidé de modifier sa programmation du lundi 30 septembre 2019, à l'occasion de la journée de deuil national en mémoire de l'ancien Président. La Direction de l'Information proposera une Emission Spéciale " Jacques Chirac : l'hommage " en direct présentée par Jean-Pierre Pernaut pour vous faire vivre la cérémonie d'hommage national rendu à Jacques Chirac, en présence du président de la République Emmanuel Macron, de toute la classe politique française et de nombreux représentants d'Etats étrangers. Sur le plateau, Jean-Pierre Pernaut, avec Adrien Gindre, chef du service politique, et Michel Scott, éditorialiste, accueillera des invités qui ont bien connu Jacques Chirac. Tout au long de la matinée, les envoyés spéciaux de la Rédaction seront mobilisés sur le lieu de cette cérémonie, en l'Eglise Saint-Sulpice à Paris, et en région, notamment en Corrèze sur les terres de l'ancien président.