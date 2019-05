Hommage national : traversée du Pont Alexandre III

De l'émotion dans le recueillement. Ce mardi 14 mai, la France rend hommage à les deux commandos marine Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, les deux militaires tués dans l'opération de sauvetage de quatre otages au Burkina Faso, lors d'une cérémonie aux Invalides, en présence du président Emmanuel Macron et des trois corps de l'armée. Peu après 10 heures, les cercueils de Cédric de Pierrepont, 33 ans et Alain Bertoncello, 28 ans, recouverts du drapeau tricolore, ont quitté le Grand Palais et traversé la Seine sur le pont Alexandre-III, encadrés par des motards, pour rejoindre la cour d'honneur des Invalides. Dans un silence de cathédrale, pompiers, soldats et anciens combattants ont salué la mémoire de leurs compagnons tombés au combat en levant le drapeau français à leur passage. Des centaines d'anonymes, massés sur les trottoirs, ont ensuite applaudi solennellement le cortège funéraire avant d'entonner quelques notes de la Marseillaise.