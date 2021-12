Joséphine Baker au Panthéon

En raison de l’actualité, TF1 a décidé de modifier sa programmation du mardi 30 novembre pour retransmettre en direct la cérémonie consacrée à l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon, la première femme noire à être admise dans le temple républicain. Le président de la République présidera cette cérémonie solennelle, en présence de tous les membres de la famille de Joséphine Baker, qui ont souhaité un hommage "populaire et festif".La Direction de l'Information proposera une Emission Spéciale en direct à partir de 17H15, présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, pour vous faire vivre cet événement. Sur le plateau, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau seront entourés de plusieurs invités, parmi lesquels l'historien Fabrice d'Almeida, l'écrivaine Rachel Khan, la chanteuse Nicoletta, et l'historien Claude Ribbe. L'occasion d'évoquer avec eux la personnalité de cette star hors du commun, sa fulgurante carrière artistique en France, son combat contre le racisme, son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale aux côtés du Général de Gaulle.Les envoyés spéciaux de la rédaction seront déployés dans la capitale sur les lieux de cette cérémonie, au Panthéon aux côtés de ses proches, mais aussi en région au château des Milandes, dans le Périgord, qui fut la demeure de Joséphine Baker et de ses douze enfants pendant de nombreuses années. Nos journalistes seront aux côtés de figures locales qui ont bien connu l'artiste.Au Panthéon, le président de la République Emmanuel Macron prononcera un discours en hommage à cette figure mythique du XXème siècle, qui s'est engagée dans la Résistance.Nos envoyés spéciaux seront également dans un cabaret parisien où Joséphine Baker a connu ses heures de gloire, et à Broadway, le royaume des comédies musicales.La cérémonie sera retransmise simultanément sur TF1 et LCI.TF1 - Emission spéciale proposée par la Direction de l'Information - Thierry ThuillierDirecteur des Opérations Spéciales : Antoine GuélaudRéalisation : Pierre-Dominique Trioulaire