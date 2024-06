La bonne surprise d'une participation en hausse

Un primeur invite tous ses clients à aller voter. Ce n'est pas difficile, le bureau est juste en face de son stand de fruits et légumes. Le vote est à bulletin secret. Cette année, les Français avaient le choix, 38 listes, quatre de plus que lors des dernières européennes. Cela n'a pas empêché les électeurs d'être plus nombreux. Cela n'a pas fonctionné pour tout le monde. Certains viennent même juste de le réaliser, les élections, c'était aujourd'hui dimanche 9 juin, et aujourd'hui seulement. C'était votre seule chance aux élections européennes. Il n'y a qu'un tour. TF1 | Reportage G. Bertrand